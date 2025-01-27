«Айсберг Судного дня» движется к британским берегам: что нас ждёт? Ирэн ОрлонскаяВ декабре текущего года гигантская ледяная глыба, которая на протяжении девяти месяцев была в ловушке океанического водоворота, начала своё движение вдоль берегов Антарктиды.
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