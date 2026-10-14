Россияне бросились массово скупать «глобальные» автомобили: рост продаж на 81,5%

За первые девять месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей глобальных брендов в России выросли на 81,5%, достигнув почти 136 тысяч штук.
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