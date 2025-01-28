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В Воронежской области вновь выставили на торги часть комплекса авиазавода

В Воронежской области вновь выставили на торги часть комплекса авиазавода

В Воронежской области на торги вновь выставили производственный комплекс воронежского авиазавода (ВАСО, филиал ПАО «Ил», входящего в подконтрольную Ростеху «Объединенную авиастроительную корпорацию») за более 188 млн рублей.

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