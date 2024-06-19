Смирнов предложил взыскать контрибуции с властей Украины по окончании СВО

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил по окончании СВО взыскать контрибуции с представителей властей Украины и местных олигархов, которые поддерживали агрессию в адрес России.
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