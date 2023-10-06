Известная российская певица и иноагент Монеточка* решила продать свою роскошную квартиру в центре Москвы по цене 30 млн рублей.
Иноагент Монеточка продала квартиру в центре Москвы
Комментарии
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ЕН
Егоров Николай
Пора уже разобраться, кто выдвигает этих "певунов", кто платит им такие деньги, за что? Тупая молодежь ходит на весь этот мусор. Как низко пали нравы.
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9 час.
Елена Картавцева
Понятия не имею, кто такая Монеточка, которую называют известной российской певицей. Подозреваю, что она такая же певунья, как и Бузова.
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5 час.
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