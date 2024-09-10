Bloomberg: США взяли курс на охлаждение отношений с ЕС

США бросят Европу. Когда и как? © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Вне зависимости от результатов выборов в США, Вашингтон будет отдаляться от Брюсселя, пишет автор статьи в Bloomberg.