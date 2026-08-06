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Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5 принят в орбитальную группировку

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5 принят в орбитальную группировку

Сейчас в ней четыре космических аппаратаВ Роскосмосе сообщили о завершении проверок технического состояния гидрометеорологического спутника «Электро-Л» №5 на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы.

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