Европейский союз ввел новый правовой механизм для ареста активов российских компаний в рамках 14-го пакета санкций

Европейский союз ввел новый правовой механизм, позволяющий арестовывать активы российских компаний. Это решение является ответом на контрсанкции, введенные Россией, включая временное управление дочерними компаниями европейских организаций и арест активов компаний ЕС в России.
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