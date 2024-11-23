Генерал аль-Халаби: от поставок дальнобойных ракет пострадает сама Украина

Отставной генерал-майор ВВС генштаба Египта и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби высказал РИА Новости мнение о том, что поставки Киеву дальнобойных ракет сильнее повредят Украине и Европе.