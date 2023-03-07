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Совфед назвал слова американского политика о наращивании ядерной мощи «сумасшествием»

Совфед назвал слова американского политика о наращивании ядерной мощи «сумасшествием»

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что предложение американского политика Джона Болтона о наращивании ядерного потенциала США можно расценивать, как политическое сумасшествие.

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