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Газета.ру

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Осадчук: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации без данных о состоянии ВСУ

Осадчук: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации без данных о состоянии ВСУ

Вопрос мобилизации на Украине засекречен, так как 90% депутатов Верховной рады не имеют доступа к военной тайне, и они будут рассматривать соответствующий законопроект без подлинных данных о происходящем на фронте.

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