Осадчук: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации без данных о состоянии ВСУ

Вопрос мобилизации на Украине засекречен, так как 90% депутатов Верховной рады не имеют доступа к военной тайне, и они будут рассматривать соответствующий законопроект без подлинных данных о происходящем на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии