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  • holms sherlok
    хороштй телефон, до сих пор рабочий только аккумулятора нигде найти не могуУстройства, котор...
  • Ирина Коновалова
    Или текст создан ИИ или тупой перевод с иностранного. Вы хоть вычитывайте прежде,чем публиковать. То - он, то - она. ...Первая астро-вылазка
  • Evgeni Velesik
    Заголовок к статье кто написал? Диктант по русскому языку тебе надо было написать "Торподеносец"!!!Торподеносец Ил-4Т

"Кубусь" - неуклюжий герой Варшавского восстания 1944 г. (часть 1)

"Кубусь" - неуклюжий герой Варшавского восстания 1944 г. (часть 1)

﻿﻿Вымышленная история бронированной машины. Среди героических бронированных чудес Второй мировой войны особое место занимает угловатая машина Варшавского восстания — бронеавтомобиль (фактически бронетранспортер) «Кубус», который производился и использовался в восстании 1944 года в польской столице против нацистских оккупантов и впоследствии стал популярным памятником этим драматическим событиям.

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