"Кубусь" - неуклюжий герой Варшавского восстания 1944 г. (часть 1)

﻿﻿Вымышленная история бронированной машины. Среди героических бронированных чудес Второй мировой войны особое место занимает угловатая машина Варшавского восстания — бронеавтомобиль (фактически бронетранспортер) «Кубус», который производился и использовался в восстании 1944 года в польской столице против нацистских оккупантов и впоследствии стал популярным памятником этим драматическим событиям.