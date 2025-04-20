"Кубусь" - неуклюжий герой Варшавского восстания 1944 г. (часть 1)

Вымышленная история бронированной машины. Среди героических бронированных чудес Второй мировой войны особое место занимает угловатая машина Варшавского восстания — бронеавтомобиль (фактически бронетранспортер) «Кубус», который производился и использовался в восстании 1944 года в польской столице против нацистских оккупантов и впоследствии стал популярным памятником этим драматическим событиям.
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