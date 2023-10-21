Джордан выбыл из числа кандидатов в спикеры Палаты представителей Конгресса США

Республиканцы в пятницу сняли кандидатуру "трамписта" Джима Джордана, который выдвигался на должность спикера Палаты представителей Конгресса США,<strong>В пятницу республиканцы отказались от Джима Джордана в качестве своего кандидата на пост спикера Палаты представителей Конгресс США.