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Джордан выбыл из числа кандидатов в спикеры Палаты представителей Конгресса США

Джордан выбыл из числа кандидатов в спикеры Палаты представителей Конгресса США

Республиканцы в пятницу сняли кандидатуру "трамписта" Джима Джордана, который выдвигался на должность спикера Палаты представителей Конгресса США,<strong>В пятницу республиканцы отказались от Джима Джордана в качестве своего кандидата на пост спикера Палаты представителей Конгресс США.

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