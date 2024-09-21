В Дагестане соберут рекордный урожай винограда

В Дагестане уже собрано более 110 тыс. тонн ягоды, большая часть направлена на переработку. Об этом заявил заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Ахмед Ахмедов на совещании, посвященном итогам аудита винодельческих компаний Дагестана в рамках проекта «Винный гид России».