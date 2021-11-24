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В РФ создадут центр помощи подросткам с суицидальными наклонностями

В РФ создадут центр помощи подросткам с суицидальными наклонностями

Depositphotos Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила, что одной из задач на посту омбудсмена ставит создание в России центра помощи проблемным подросткам - с суицидальным и деструктивными наклонностями.

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