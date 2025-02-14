Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +8°, малооблачно• Севастополь: +8°, малооблачно• Ялта: +7°, облачно• Алушта: +7°, облачно• Евпатория: +8°, облачно• Саки: 8°, облачно• Бахчисарай: +8°, малооблачно• Джанкой: +7°, облачно• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +6°, облачн.
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