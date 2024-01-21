Миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона развеяли

Специалист Шутов развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что использование «неродной» зарядки не принесет смартфону никакого вреда.
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