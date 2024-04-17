В челябинском селе Париж пройдет показ мод

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля, ФедералПресс. В селе Париж на фоне местной Эйфелевой башни пройдет показ мод. Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что в Челябинске активно развивается тема моды, появляются бренды и новые фэшн-направления.
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