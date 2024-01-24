В музее «Кижи» научат систематизировать семейный фотоархив

В музее «Кижи» готовится к открытию новая совместная выставка с РОСФОТО. В выставочном зале Кижи на Кирова начинается монтаж экспозиции, которая включает копии фотографий из уникального архива трех поколений одной семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии