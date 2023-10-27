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Работа на пять. Депутаты Барнаула вслед за краевыми "одобрили" бюджет в первом чтении

Работа на пять. Депутаты Барнаула вслед за краевыми "одобрили" бюджет в первом чтении

В этот раз депутаты обошлись без бурных споров и серьезной критики главного финансового документа города Депутаты Барнаульской гордумы приняли, пожалуй, самое важное решение года — бюджет города на 2023 год.

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