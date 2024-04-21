В Дубае не мёд для сына мэра Орска. Юлия Навальная не настоящий лидер оппозиции, а накачанный! Рейтинг Сунака упал до рекорда за 46 лет

Вячеслав Васильев Особенно понравилосьпро наши банки .Богатеют вопреки инфляции .Вопрос -за счёт чего.Банк если проще назвать-ростовщик ,не более того .Продукция банков стране и народу ,за счёт которого жируют-как от козла молока .Список фороса как то нас мало совокупляет.

Ирина Черных "Конечно к Макрону есть претензии в двойных стандартах из-за закупок российского газа. Но Макрон их отвергает!" Это всё ерунда. Зато как Макрону идёт ярко зелёная женская блузка, фиолетовые тени на веках и крупные сверкающие серьги в ушах)