В Дубае не мёд для сына мэра Орска. Юлия Навальная не настоящий лидер оппозиции, а накачанный! Рейтинг Сунака упал до рекорда за 46 лет
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В Дубае не мёд!
Мэр Орска объяснил всем нам, как тяжело приходится работать его сыну в Дубае
Там не мёд, там суровые условия работы - очень жарко.
Комментарии
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Особенно понравилосьпро наши банки .Богатеют вопреки инфляции .Вопрос -за счёт чего.Банк если проще назвать-ростовщик ,не более того .Продукция банков стране и народу ,за счёт которого жируют-как от козла молока .Список фороса как то нас мало совокупляет.
"Конечно к Макрону есть претензии в двойных стандартах из-за закупок российского газа.
Но Макрон их отвергает!" Это всё ерунда. Зато как Макрону идёт ярко зелёная женская блузка, фиолетовые тени на веках и крупные сверкающие серьги в ушах)
Спасибо за пост про кота. Легче на душе стало. Хоть одна хорошая новость😀
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