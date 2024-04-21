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В Дубае не мёд для сына мэра Орска. Юлия Навальная не настоящий лидер оппозиции, а накачанный! Рейтинг Сунака упал до рекорда за 46 лет

В Дубае не мёд для сына мэра Орска. Юлия Навальная не настоящий лидер оппозиции, а накачанный! Рейтинг Сунака упал до рекорда за 46 лет

интересные новости за эту неделю В Дубае не мёд! Мэр Орска объяснил всем нам, как тяжело приходится работать его сыну в Дубае Там не мёд, там суровые условия работы - очень жарко.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Особенно понравилосьпро наши банки .Богатеют вопреки инфляции .Вопрос -за счёт чего.Банк если проще назвать-ростовщик ,не более того .Продукция банков стране и народу ,за счёт которого жируют-как от козла молока .Список фороса как то нас мало совокупляет.
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12 час.
Ирина Черных
&quot;Конечно к Макрону есть претензии в двойных стандартах из-за закупок российского газа. Но Макрон их отвергает!&quot;                                    Это всё ерунда. Зато как Макрону идёт ярко зелёная женская блузка, фиолетовые тени на веках  и  крупные сверкающие серьги в ушах)
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11 час.
Анна
Спасибо за пост про кота. Легче на душе стало. Хоть одна хорошая новость😀
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1 час.

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