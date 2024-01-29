Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Миграционная проблема: будет ли востребован Европой германский урок?

Миграционная проблема: будет ли востребован Европой германский урок?

С присущим американцам чувством превосходства, арлингтонская Politico язвительно сообщает читателям, что у голландца Герта Вилдерса серьезная проблема: переговоры о создании правительственной коалиции в Нидерландах упёрлись в камень преткновения – миграцию.

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