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«Они не понимают, в чём дело». Эксперт - о причинах нервозности внутри «Зенита»

«Они не понимают, в чём дело». Эксперт - о причинах нервозности внутри «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что «Зенит» демонстрирует удручающую игру в Альфа-Банк РПЛ.

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