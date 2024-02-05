Очищающее Новолуние в феврале 2024: точное время и дата, ритуалы и запреты

С приближением Новолуния 10 февраля 2024 года, россияне готовятся к особенному ритуалу. Этот период, сочетающийся с фазой луны в Водолее и Рыбах, приносит изменения в энергетическое поле, оказывая влияние на физическое и эмоциональное состояние, сообщают журналисты сайта ftimes.