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Очищающее Новолуние в феврале 2024: точное время и дата, ритуалы и запреты

Очищающее Новолуние в феврале 2024: точное время и дата, ритуалы и запреты

С приближением Новолуния 10 февраля 2024 года, россияне готовятся к особенному ритуалу. Этот период, сочетающийся с фазой луны в Водолее и Рыбах, приносит изменения в энергетическое поле, оказывая влияние на физическое и эмоциональное состояние, сообщают журналисты сайта ftimes.

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