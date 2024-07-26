Врач Юсипова назвала три специи, которые доказанно снижают сахар и холестерин

Хотя приправы хранятся не в аптечке, они могут оказывать значительное влияние на здоровье. Современные исследования показывают, что некоторые специи могут играть важную роль в регулировании уровня глюкозы и холестерина в крови.
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