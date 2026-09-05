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Матч «Сочи» — «Нижний Новгород» начнется на два часа позже из-за позднего прибытия гостей

Матч «Сочи» — «Нижний Новгород» начнется на два часа позже из-за позднего прибытия гостей

Изменено время начала матча 10-го тура Лиги PARI «Сочи» — «Нижний Новгород».Изменено время начала матча 10-го тура Лиги PARI «Сочи» — «Нижний Новгород».

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