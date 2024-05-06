Челябинцы смогут повлиять на Генеральный план развития города

Во всех районах мегаполиса пройдут консультации, а затем публичные слушания.Перед публичными слушаниями, на которых будут обсуждать внесение изменений в Генеральный план города Челябинска, во всех районах пройдут консультации.
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