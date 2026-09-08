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Ямаль, Диоманде, Кубарси, Буадди, Карл, Заир-Эмери – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку года от France Football

Журнал France Football назвал претендентов на приз лучшему молодому футболисту года.  На награду по итогам 2026 года претендуют 10 игроков:  Керим Алайбегович (« Ред Булл Зальцбург » / « Ювентус », сборная Боснии и Герцеговины), Айюб Буадди («Лилль» / « Манчестер Сити », сборная Марокко), Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании), Ян Диоманде («РБ Лейпциг» / «Реал», сборная Кот-д’Ивуара), Леннарт Карл («Бавария», сборная Германии), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании), Йоан Манзамби («Фрайбург» / «Астон Вилла», сборная Швейцарии), Ибрагим Маза («Байер», сборная Алжира), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», сборная Франции).

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