Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин сравнил со свиньями попавших в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Сенатор Рогозин сравнил пленных украинских военных со свиньями
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Рогозин идиот зачем сравнивать хохлявую мразь с хрюшками.
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20 час.
Виктор Горшков
КАк сказал наш президент:" кто как обзывается,сам тем и является" Врага можно и нужно ненавидеть,но не унижать. Это последнее дело.
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19 час.
Наталья Романенко
Делом бы занялся, косяки свои подчистить надо
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17 час.
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