Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    "он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь" - кажется "слегка" преувеличивает, значит спустили "сверху" такую установку.Захарова о поездк...
  • Андрей Бедный
    За каким бугром? ))) Надо быть идиотом полным, чтобы держать там сейчас деньги, а те у кого деньги есть кто угодно, н...Экономист Беляев:...
  • Андрей Бедный
    А так нет - в среднем все хорошо. Наверное. Кому-то. Я смотрю на те продукты которые постоянно покупаю и вижу как мен...Экономист Беляев:...

Сенатор Рогозин сравнил пленных украинских военных со свиньями

Сенатор Рогозин сравнил пленных украинских военных со свиньями

Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин сравнил со свиньями попавших в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Рогозин идиот зачем сравнивать хохлявую мразь с хрюшками.
Ответить
20 час.
Виктор Горшков
КАк сказал наш президент:&quot; кто как обзывается,сам тем и является&quot; Врага можно и нужно ненавидеть,но не унижать. Это последнее дело.
Ответить
19 час.
Наталья Романенко
Делом бы занялся, косяки свои подчистить надо
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх