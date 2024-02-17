После 21 мая президент Украины Владимир Зеленский станет «господином самозванцем». Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, сделал бывший руководитель правительства страны Николай Азаров.
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