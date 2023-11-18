Лидер команды не терпит конкуренции? Как то, просматривая описание вакансий в одном популярном рекрутинг пространстве, наткнулась на такой текст: «Ищу Операционного директора, который будет круче меня разбираться во всех процессах…».
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