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Лидер команды не терпит конкуренции?

Лидер команды не терпит конкуренции?

Лидер команды не терпит конкуренции? Как то, просматривая описание вакансий в одном популярном рекрутинг пространстве, наткнулась на такой текст: «Ищу Операционного директора, который будет круче меня разбираться во всех процессах…».

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