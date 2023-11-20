Фильмами-победителями XVII МКФ «Русское зарубежье» стали «Святой архипелаг» и «Портной из Бруклина»

С 7 по 14 ноября фестиваль проходил в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве Зрителям и жюри было представлено 57 картин, в создании которых принимали участие кинематографисты из 10 стран: Аргентины, Беларуси, Бельгии, Германии, Испании, Канады, Мальты, России, Франции, Швеции.