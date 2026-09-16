Евродепутат от Польши в Европарламенте порвал портреты Бандеры и Шухевича

Призвал не давать Украине ни цента и порвал портреты лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский, об этом 16 сентября сообщает Интерфакс.
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