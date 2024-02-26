Актер Безруков заявил, что его пытались обмануть мошенники голосом Хабенского

Актер Сергей Безруков признался в Telegram-канале, что чуть не стал жертвой мошенников. Безруков рассказал, что получил голосовое сообщение от Константина Хабенского, в котором коллега предложил стать ему инвестором для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов.