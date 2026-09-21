Reuters: Трамп назначит нового "царя ИИ" и создаст "силы ИИ"

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении нового советника по вопросам ИИ и создании специальных "сил ИИ".
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