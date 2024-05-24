Заседание о переводе генерала Попова под домашний арест перенесли на 27 мая

Минобороны РФ Заседание суда, где будет рассматриваться ходатайство о переводе под домашний арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова перенесли на 27 мая, передает корреспондент РЕН ТВ.
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