Bloomberg: нефтегазовые доходы РФ выросли из‑за устойчивости к санкциям

РИАМО - 5 мар. По данным Bloomberg, нефтегазовые доходы России в феврале этого года выросли более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 10 млрд долларов благодаря росту цен на нефть.
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