В Госдуме ответили на планы Зеленского по производству 20 миллионов дронов в год

Украина не владеет экономическими возможностями для производства 20 миллионов дронов в год. Так на планы Владимира Зеленского ответил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова которого приводит «Газета.
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