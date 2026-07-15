Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме ответили на планы Зеленского по производству 20 миллионов дронов в год

В Госдуме ответили на планы Зеленского по производству 20 миллионов дронов в год

Украина не владеет экономическими возможностями для производства 20 миллионов дронов в год. Так на планы Владимира Зеленского ответил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова которого приводит «Газета.

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