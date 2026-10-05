«Больно видеть эту чушь»: друг погибшей в Иркутске ученой ответил на слухи о чуме

Друг погибшей сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи назвал ложными многочисленные слухи, распространившиеся вокруг ее смерти.
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