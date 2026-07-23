Дэвид Култхард призвал Рассела брать пример с Ферстаппена

Дэвид Култхард призвал Рассела брать пример с ФерстаппенаОткрытый источникБывший пилот Формулы 1, вице-чемпион 2001 года Дэвид Култхард считает, что Джордж Рассел способен преодолеть непростой подери, однако для этого ему нужно отреагировать на неудачи так же, как это сделал Макс Ферстаппен после этапа в Сильверстоуне.
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