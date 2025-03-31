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СКА – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени. Команда тренера Алексея Кудашова ведет 2-0 в серии первого раунда после двух побед в Москве – 3:1 и 2:1 в овертайме.

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