СКА – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени. Команда тренера Алексея Кудашова ведет 2-0 в серии первого раунда после двух побед в Москве – 3:1 и 2:1 в овертайме.