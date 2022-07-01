«Квартира записана на меня»: бывшая жена Пьера Нарцисса заявила, что не отдаст его родственникам имущество звезды

Валерия и Пьер Нарцисс были вместе много лет. Однако некоторое время назад они официально развелись. Стоит отметить, что, несмотря на это, они продолжали часто видеться, проводить время вместе, а Пьер до последнего признавался в любви экс-супруге.
Валерия и Пьер Нарцисс были вместе много лет. Однако некоторое время назад они официально развелись. Стоит отметить, что, несмотря на это, они продолжали часто видеться, проводить время вместе, а Пьер до последнего признавался в любви экс-супруге.
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