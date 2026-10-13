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Царьград

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Трамп признал, что США могли зайти слишком далеко в ударах по Ирану

Трамп признал, что США могли зайти слишком далеко в ударах по Ирану

Президент США заявил о проблеме с переговорами после гибели руководства Ирана.Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон зашёл слишком далеко, нанося удары по руководству Ирана.

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