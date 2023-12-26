Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь спецназу, воюющему у Авдеевки, Клещеевки и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь спецназу, воюющему у Авдеевки, Клещеевки и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей: за газовые баллоны, за рации Владислава из Иваново, за коллиматор Александра из Краснодара, за тактическую медицину Веру из Москвы, за автоинструменты и тепловую пушку компанию «Ротор-м», за инструменты фонд «Русская тройка» , за спецпитание «Консерваторию Z», за активные наушники Бориса из Томска, за химические грелки «Вепрь», за пауэрбанки, заряжайки и ампульницы с нефопамом Технофронт «Русской весны».

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