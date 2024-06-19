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Хрущев, придя в ярость, угрожал: «Если оклемается, исключим из партии и будем судить. Если умрет — похороним на Красной площади»

Хрущев, придя в ярость, угрожал: «Если оклемается, исключим из партии и будем судить. Если умрет — похороним на Красной площади»

Сегодня 10K прочитали Февраль 1962 года. Президиум Верховного Совета СССР принимает указ, устанавливающим жесточайшее наказание за хищение государственного имущества.

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