Кино: Почему известный актёр разочаровался и в профессии, и в преподавательской деятельности: Андрей Мягков

Два года назад ушёл из жизни Андрей Мягков. Он действительно был влюблён в дело, которому посвятил всю свою жизнь, и получал удовольствие от каждого своего выхода на сцену, а каждая сыгранная Андреем Мягковым роль в кино становилась шедевром.