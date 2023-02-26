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Кино: Почему известный актёр разочаровался и в профессии, и в преподавательской деятельности: Андрей Мягков

Кино: Почему известный актёр разочаровался и в профессии, и в преподавательской деятельности: Андрей Мягков

Два года назад ушёл из жизни Андрей Мягков. Он действительно был влюблён в дело, которому посвятил всю свою жизнь, и получал удовольствие от каждого своего выхода на сцену, а каждая сыгранная Андреем Мягковым роль в кино становилась шедевром.

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