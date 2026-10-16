Июньским днём в западном Лондоне 32-летняя Махра Аль Нахайян лежала без сознания прямо на тротуаре. Рядом валялись детские игрушки и пластиковый самокат, а вдоль обочины оживлённой дороги босиком носился трёхлетний мальчик, за которым она должна была присматривать.
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