Июньским днём в западном Лондоне 32-летняя Махра Аль Нахайян лежала без сознания прямо на тротуаре. Рядом валялись детские игрушки и пластиковый самокат, а вдоль обочины оживлённой дороги босиком носился трёхлетний мальчик, за которым она должна была присматривать.