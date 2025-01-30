Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета

Данных о выживших в авиакатастрофе нет Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной Российской Федерации Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета, сообщает ТАСС.
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