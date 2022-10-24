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Курс валют НБМ на 24 октября

Молдавский лей в начале новой рабочей недели укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он отыграл у американской валюты почти два с половиной бана, а у единой европейской валюты - более 12 банов, передает Noi.

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