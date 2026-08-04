В Рязанской области увеличили вознаграждение за привлечение к военной службе

Внесены изменения в постановление губернатора Рязанской области о поощрении лиц, оказавших содействие в привлечении граждан, лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.
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